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Новости погоды

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В Западной Сибири разгар "бабьего" лета

ИА "Метеоновости" / 11:57 Четверг, 27 сентября

  В Западной Сибири от истока до устья Оби погоду определяет солнечный антициклон. На всей территории температура воздуха значительно превышает норму. Так, за прошедшие сутки она превысила привычные для этой поры значения на 4-8, а в Ханты-Мансийском а.о. на 10-12 градусов.

Температура воздуха в дневные часы в северных районах превышала 15-градусную отметку, а в южных повсеместно была за +20.

При этом не обошлось без температурных рекордов. Они были установлены в большинстве сибирских городов. Так, в Салехарде, расположенном непосредственно на Полярном круге, температура составила +14.0 градусов (предыдущий +12.5 удерживался с 1969 года), в Ханты-Мансийске новым рекордом стало значение +21.9 (предыдущий +19.1 остался в 1991 году), в Тобольске +22.9 (предыдущий +21.6 был установлен в 1950 году).

В пятницу в Западной Сибири еще сохранится очень теплая погода, но уже к выходным очаг аномального тепла начнет смещаться на восток Сибири. / meteonovosti.ru /
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