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К выходным ненастье покинет Москву



ИА "Метеоновости" / 11:36 Четверг, 27 сентября



антициклоны. Лишь на текущей неделе их потеснили ненастные циклоны. Но не надолго. В последние выходные месяца власть антициклона в столичной области восстановится.



За считанные дни погода из лета перешагнула в глубокую осень. Циклоны не только выполнили сентябрьскую норму по осадкам, но и заметно понизили температуру воздуха. Но в ближайшие выходные дни погода сжалится над москвичами. В столицу и ее окрестности заглянет антициклон, вольготно расположившийся над Западной Европой.



В пятницу погоду еще испортят атмосферные фронты атлантического циклона. Время от времени будет приниматься дождь при дневной температуре около 10 градусов. Сохранится и порывистый ветер, в отдельных районах он может усилиться до 15-20 м/с.



В ночь на субботу местами еще пройдет небольшой дождь. Но при прояснениях температура понизится до 1..6 градусов. А уже днем погода заметно улучшится. Существенных осадков не ожидается, но воздух прогреется лишь до 7..12 градусов. Стихнет и ветер, его средняя скорость составит 6-11 м/с.



В воскресенье при переменной облачности ни ночью, ни днем дождей не ожидается. В ночные часы воздух начнет интенсивно остывать, и температура под утро понизится в Москве до 0..+2, местами до -1 градуса, по области -1.. +4, в северных и северо-западных районах Подмосковья до -4 градусов. Днем, как и в субботу, в Москве 9..11, по области 7.. 12 градусов, что на пару градусов ниже нормы. Но за счет солнца и стихающего ветра, погода будет вполне комфортной для отдыха и завершения дачных работ. / meteonovosti.ru /



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