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Московская копилка осадков пополняется



ИА "Метеоновости" / 11:01 Четверг, 27 сентября



В первой половине сентября в столичном регионе сохранялась на редкость теплая погода без осадков. За первые 15 дней месяца в городе (по данным метеостанции ВДНХ) выпало лишь 4.3 мм осадков. В середине месяца циклоны пытались пополнить дефицит влаги, но хватило их ненадолго. К 20 сентября инициативу вновь перехватил антициклон, и осадки прекратились. И лишь в начале рабочей недели погода вступила в осеннюю пору. Небо затянули плотные облака, и дожди в Москве идут уже ежедневно.



Самой дождливой стала минувшая ночь. Прохождение теплого атмосферного фронта существенно пополнило сентябрьскую копилку осадков. Наибольшее количество осадков выпало в районе ВДНХ и ТСХА, 15.0 и 15.3 мм соответственно. А меньше всего дождей выпало в районе метро Полежаевская, чуть больше 2 мм.



В итоге в Москве выпало 71.3 мм при месячной норме 65 мм, то есть 110%. / meteonovosti.ru /



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