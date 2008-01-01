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На востоке Сибири неблагоприятная погода



ИА "Метеоновости" / 10:41 Четверг, 27 сентября



Погоду на сибирских просторах определяют разные атмосферные процессы. И если на западе Сибири вольготно расположился антициклон, то в восточной половине региона хозяйничают циклоны. В минувшие сутки сразу несколько вихрей поливали сибирскую землю. Но самыми сильными дожди были в южных районах Центральной и Восточной Сибири. Так, в Кемеровской области дождь добавил 21 мм осадков. В южных районах Красноярского края дождь шел весь день в среду и продолжился в ночь на четверг, пополнив копилку осадков на 45 мм. В Иркутской области и Забайкальском крае сильный дождь сопровождался грозой, здесь выпало 20 и 18 мм соответственно. В большинстве районов дожди сопровождались порывистым ветром. В Тыве он усиливался до 24 м/с.



Сегодня неблагоприятная погода сохранится в южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве: сильный дождь вперемежку с мокрым снегом и усилением ветра до 25 м/с.



В пятницу ненастная зона продвинется дальше на восток, охватив Бурятию и Забайкальский край, где пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, сопровождаемые порывистым ветром до 21 м/с. / meteonovosti.ru /



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