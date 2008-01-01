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Тайфун "TрамиI" повлияет на погоду Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 09:37 Четверг, 27 сентября



Тайфун "Трами" на северо-западе Тихого океана 26 сентября в 9 ч мск находился в районе с координатами 20,9o с.ш., 129,1o в.д., максимальная скорость ветра в нем 45 м/с, порывы до 60 м/с. Путь циклона сначала лежит на север-северо-запад, а затем от отклонится на северо-восток. 27 сентября в 09 ч мск тайфун ожидался в районе с координатами 21,6o с.ш., 128,6o в.д., максимальная скорость ветра прогнозировалась до 50 м/с, порывы до 70 м/с. 28 сентября такой же грозный циклон будет на подходе к самым южным и небольшим островам Японского архипелага. А 29 сентября, продвигаясь на север, тайфун будет понемногу ослабевать. Скорость ветра прогнозируется не более 45 м/с, порывы до 65 м/с. В воскресенье, 30 сентября, циклон заденет крайний юг Корейского полуострова и обрушится всей своей мощью на юг Японии. Будет и ураганный ветер, и проливные дожди. А вот уже 1 октября циклон как внетропический выйдет на Хоккайдо и охватит ненастьем юг Сахалина, Южные Курилы и прибрежные районы Приморского края. Влияние на Приморье ограничится умеренными дождями и усилением ветрового режима. Влившись в систему внетропического циклона, тайфун станет причиной образования в последствие мощного вихря над акваторией Охотского моря, что чревато продолжительных ненастьем на островах, Камчатке и штормом на морской акватории. / meteonovosti.ru /



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