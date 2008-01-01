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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:44 Четверг, 27 сентября

  Москва и Московская область окажется под влиянием тыловой части циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня пройдёт дождь. Максимальная температура в дневные часы в столице составит 9..11, по области 8..13 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, а местами его порывы, достигнут 15-20 м/с. Атмосферное давление еще понизится и в середине дня составит до 738 мм рт.ст., что на 10 единиц ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 50%.

Погодные условия в московском регионе сложно назвать благоприятными. Атмосферное давление резко падает, пройдут дожди, усилится ветер. Влажность воздуха очень высока, а температура немного ниже привычных значений. Из-за высокой влажности воздуха в прохладную погоду, как правило, обостряются хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника, кожи. Резкие перепады атмосферного давления негативным образом влияют на самочувствие людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, перенесших сосудистые катастрофы. Внесет свой вклад и порывистый ветер. Даже у здоровых людей в ветреную погоду портится настроение, может проявиться раздражительность, возникнуть чувство беспричинной тревоги и беспокойства. А у людей с нервными расстройствами состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного.

Специалисты рекомендуют в переходные сезоны поддерживать организм витаминами, при выходе на улицу одеваться теплее. В случае ухудшения самочувствия рекомендуется медикаментозная поддержка.

27 сентября геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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