

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:32 Среда, 26 сентября



Погоду в Москве и области будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 8..10 градусов, по области 6..11. Ветер западный, 8-11м/с, относительная влажность воздуха около 55%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



