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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:32 Среда, 26 сентября
Погоду в Москве и области будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 8..10 градусов, по области 6..11. Ветер западный, 8-11м/с, относительная влажность воздуха около 55%. / meteonovosti.ru /
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