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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 26 сентября



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11..12 градусов, Северном 11..13 градусов, Северо-восточном 11..12 градусов, Восточном 11..12 градусов, Юго-восточном 11..12 градусов, Южном 11..12 градусов, Юго-западном 11..12 градусов, Западном 10..12 градусов, Северо-западном 11..12 градусов.



В Зеленограде переменная облачность без осадков. Температура воздуха 11 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 10..12 градусов, местами порывы западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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