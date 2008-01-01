Новости погоды
В Португалии очень жарко
ИА "Метеоновости" / 13:23 Среда, 26 сентября
Жаркий воздух из Северной Африки захватил частично Пиренейский полуостров. В Португалии несколько дней держится очень теплая погода, температура превышает средние показатели на 5-7 градусов. Днем столбики термометров поднимаются до 33 и более градусов. Отмечены и температурные рекорды. Так, в Порту 24 сентября было 33,5 градуса, 25 сентября 32,8 градуса. В Лиссабоне 23 сентября температура повысилась до 35,1 градуса, став не только новым рекордом для этого дня, но и самым жарким днем текущего сентября. 24 сентября рекорд жары тоже обновился, было 33,4 градуса. А 25 сентября температура не дотянула всего полградуса до абсолютного максимума 1983 года, было ровно 33 градуса. В ближайшие дни жара станет умеренной, температура будет только приближаться к тридцатиградусной отметке. / meteonovosti.ru /
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