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Новости погоды

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В Ростовской области первые заморозки

ИА "Метеоновости" / 13:05 Среда, 26 сентября

  На юге России погода во второй половине недели станет лучше. Дожди прекращаются. Хотя, как свойственно осени, будет ветрено, порывы 12-17 м/с. Во второй половине ночи 27 сентября и в ночь на 28 сентября в Ростовской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов. Да и днем не больше 15..20 градусов. Но в конце сентября бархатный сезон вернется, потеплеет до 20..25 градусов. В высокогорье Большого Кавказского хребта ночная температура будет понижаться до -3 градусов, да и в большинстве горных районов ночная температура 0..+5 градусов. Тепло будет постепенно уходить. В восточных республиках Северного Кавказа еще местами до 23..25 градусов, / meteonovosti.ru /
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