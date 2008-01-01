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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 26 сентября

  В 12 часов в Москве сухая и солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8..10 градусов, Северном 9..11 градусов, Северо-восточном 9..10 градусов, Восточном 8..10 градусов, Юго-восточном 9..10 градусов, Южном 8..10 градусов, Юго-западном 8..9 градусов, Западном 8..10 градусов, Северо-западном 9..10 градусов.

В Зеленограде небольшая облачность без осадков. Температура воздуха 9..10 градусов, на территории Новой Москвы ясно, ветрено, температура воздуха 8..10 градусов, местами порывы западного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+12
Чт.
27 сен.
+12
Пт.
28 сен.
+14
Сб.
29 сен.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+44
Абадан		 -9
Мусала, Боровец

некомфортное место: Киттиля
комфортное место: Наньпин

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