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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 26 сентября



В 12 часов в Москве сухая и солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8..10 градусов, Северном 9..11 градусов, Северо-восточном 9..10 градусов, Восточном 8..10 градусов, Юго-восточном 9..10 градусов, Южном 8..10 градусов, Юго-западном 8..9 градусов, Западном 8..10 градусов, Северо-западном 9..10 градусов.



В Зеленограде небольшая облачность без осадков. Температура воздуха 9..10 градусов, на территории Новой Москвы ясно, ветрено, температура воздуха 8..10 градусов, местами порывы западного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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