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Новости погоды

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В Москве резкие скачки атмосферного давления

ИА "Метеоновости" / 12:53 Среда, 26 сентября

  Глубокий циклон будет проходить в ближайшие два дня по северу Европейской территории, резко понижая давление и в центральных областях. Так, 27 сентября в Москве давление упадет более чем на 10 единиц по сравнению с сегодняшним днем (26 сентября). А 28 сентября, когда циклон будет ближе к Москве, еще понизится до 734 мм рт. ст. и сравняется с самым низким давлением для этого дня, которое отмечалось в 1945 году. Дальше давление опять пойдет резко вверх, и 30 сентября приблизится к отметке 753 мм рт. ст. Резкие скачки атмосферного давления не лучшим образом могут сказаться на самочувствие людей с сердечнососудистыми заболеваниями, с синдромом хронической усталости. Даже у молодых людей, перегруженных учебой или работой, могут появиться головные боли. Медики советуют, не переутомляться, не перегружать себя физической работой, и в то же время больше бывать на свежем воздухе, несмотря на погоду. / meteonovosti.ru /
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