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В Москве сентябрь 2018 года может стать самым теплым



ИА "Метеоновости" / 12:32 Среда, 26 сентября



Текущий сентябрь, несмотря на нынешнее похолодание, может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве! Или повторить рекорд сентября 1938 года!



В сентябре 1938 года аномалия средней месячной температуры составила +3,8 градуса. И было 6 дней с рекордно высокой температурой.



За 25 прошедших дней нынешнего месяца аномалия температуры превышает климатические показатели на 4,7 градуса. Но в оставшиеся дни она снизится примерно на один градус, так как погода ожидается несколько прохладнее обычной. Таким образом, сентябрь 2018 года может разделить пальму первенства по теплу с далеким 1938 годом, хотя в этом месяцы был всего 1 день с рекордом по теплу. / meteonovosti.ru /



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