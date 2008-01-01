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Новости погоды
В Москве сентябрь 2018 года может стать самым теплым
ИА "Метеоновости" / 12:32 Среда, 26 сентября
Текущий сентябрь, несмотря на нынешнее похолодание, может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве! Или повторить рекорд сентября 1938 года!
В сентябре 1938 года аномалия средней месячной температуры составила +3,8 градуса. И было 6 дней с рекордно высокой температурой.
За 25 прошедших дней нынешнего месяца аномалия температуры превышает климатические показатели на 4,7 градуса. Но в оставшиеся дни она снизится примерно на один градус, так как погода ожидается несколько прохладнее обычной. Таким образом, сентябрь 2018 года может разделить пальму первенства по теплу с далеким 1938 годом, хотя в этом месяцы был всего 1 день с рекордом по теплу. / meteonovosti.ru /
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