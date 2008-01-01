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В Москве на редкость ветреная погода



ИА "Метеоновости" / 12:23 Среда, 26 сентября



циклоны с большими скоростями перемещаются через центр Европейской России. Они несут дожди, резкую смену атмосферного давления, и как следствие сильный ветер.



Во вторник, 25 сентября, ветер в столичном регионе достигал 17 м/с. 26 сентября Москва и область оказались в промежуточном гребне атмосферного давления. Этот день станет очень короткой передышкой от дождя и сильного вера.



27 сентября новый атлантический циклон от берегов Скандинавии принесет следующую порцию ненастья. В ночь на 27 сентября с прохождением теплого атмосферного фронта, атмосферное давление резко понизится, ветер в порывах усилится до 17-22 м/с. Начнется дождь, и хотя температура воздуха будет в пределах 3..8 градусов, на улице будет пронзительно холодно. Днем дождь будет идти лишь в первой половине, а ветер останется еще сильным, местами порывы до 15-20 м/с. Максимальная температура в Москве 9..11 градусов, по области 8..13 градусов.



В конце рабочей недели, 28 сентября, влияние циклона сохранится, и погода останется ветреной, пасмурной и дождливой. Средняя суточная температура воздуха окажется близкой к норме, но жителям столицы покажется, что на улице почти ноябрьская погода.



Ветер в столичном регионе стихнет лишь к выходным, когда власть над погодой перейдет к антициклону. / meteonovosti.ru /



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