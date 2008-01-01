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Новости погоды

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На северо-западе России типичная осенняя погода

ИА "Метеоновости" / 11:22 Среда, 26 сентября

  Новый североатлантический циклон направляется на Европейскую территорию с дождями и сильными ветрами. В середине недели, 26 сентября, дождливо и ветрено на крайнем западе России. В Калининградской области на побережье ветер 17-22 м/с. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии сильные дожди и ветер с порывами 15-20 м/с, на озерах и водохранилищах до 23 м/с. 27 сентября сильные дожди распространятся на территорию Архангельской и Вологодской областей. А в конце рабочей недели, 28 сентября, в Приполярном Мурманске дождь будет перемежаться с мокрым снегом, и ветер усилится до 17-22 м/с. При этом фон температуры будет ниже климатических значений на 1-2 градуса. / meteonovosti.ru /
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