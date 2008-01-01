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Циклон у берегов Камчатского края



ИА "Метеоновости" / 11:00 Среда, 26 сентября



Циклон, подошедший со стороны Охотского моря, пересекал Камчатку, пролив сильные дожди на западном побережье Камчатского края. В п. Ича выпало за вчерашний день, 25 сентября и ночь 26 сентября 35 мм осадков. Ветер на мысе Лопатка и в Никольском усиливался до 21 м/с. Не обошли стороной дожди и Петропавловск-Камчатский. Хотя осадки там были не сильными. В четверг, 27 сентября циклон выйдет на акваторию Берингова моря вблизи побережья Чукотки. И там он усилит ветер до 25 м/с, ожидается также снег с дождем. А на Камчатке погода, хотя и будет получше, дожди лишь небольшие, но на побережьях еще сутки будет дуть порывистый ветер до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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