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Из летописи московской погоды 26 сентября



ИА "Метеоновости" / 09:32 Среда, 26 сентября



Погодные условия в столичном регионе не совсем соответствуют сезону. Температура воздуха немного ниже привычных значений, особенно это ощущается после длительного периода теплой погоды. Например, в 2015 году теплый период был больше, и в том году были установлены четыре температурных максимума подряд. 26 сентября 2015 года воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, как летом. А в далеком 1902 году было уже, как в ноябре, морозно. До -3,7 градуса остыл воздух в утренние часы. С сильными дождями, когда за сутки выпало 30,2 мм небесной влаги, вошел в историю этот день в 1898 году. А в 1986 году в это время выпал первый снег. Туман сгущался над столицей в 1976, 1981 и 1994 годах.



В прошлом, 2017 году, в это время было солнечно, погоду определял антициклон. Атмосферное давление в Москве повысилось до 766 мм рт. ст. и стало рекордным для этого дня. Температура воздуха была выше привычных значений на 2 градуса. Ночью термометры показали 9,7 градуса, днем 13,6 градуса.



Сегодня при переменной облачности осадков не ожидается, скорость северо-западного ветра 6-11 м/с, воздух прогреется до 9..11 градусов. Не жарко, но день погожий! Скоро опять дождь и холодный ветер. / meteonovosti.ru /



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