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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:04 Среда, 26 сентября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 8..13 градусов. Верет северо-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 752 мм рт.ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



Погода в Москве и области уже по-осеннему прохладная. Атмосферное давление резко повысится и будет близко к климатической норме. А температура воздуха немного ниже привычных значений. Погодные условия трудно назвать благоприятными. Резкие перепады атмосферного давления негативным образом влияют на самочувствие людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, перенесших сосудистые катастрофы. Внесет свой вклад и порывистый ветер. Даже у здоровых людей в ветреную погоду портится настроение, может проявиться раздражительность, возникнуть чувство беспричинной тревоги и беспокойства. А у людей с нервными расстройствами состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного. Специалисты рекомендуют в переходные сезоны поддерживать организм витаминами, при выходе на улицу одеваться теплее. В случае ухудшения самочувствия рекомендуется медикаментозная поддержка. / meteonovosti.ru /



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