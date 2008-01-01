Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
26 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:04 Среда, 26 сентября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 8..13 градусов. Верет северо-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 752 мм рт.ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

Погода в Москве и области уже по-осеннему прохладная. Атмосферное давление резко повысится и будет близко к климатической норме. А температура воздуха немного ниже привычных значений. Погодные условия трудно назвать благоприятными. Резкие перепады атмосферного давления негативным образом влияют на самочувствие людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, перенесших сосудистые катастрофы. Внесет свой вклад и порывистый ветер. Даже у здоровых людей в ветреную погоду портится настроение, может проявиться раздражительность, возникнуть чувство беспричинной тревоги и беспокойства. А у людей с нервными расстройствами состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного. Специалисты рекомендуют в переходные сезоны поддерживать организм витаминами, при выходе на улицу одеваться теплее. В случае ухудшения самочувствия рекомендуется медикаментозная поддержка. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+6
Ср.
26 сен.
+11
Чт.
27 сен.
+12
Пт.
28 сен.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Доха		 -10
Мусала, Боровец

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Ардебиль

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100