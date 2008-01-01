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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:31 Вторник, 25 сентября



Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона с центром над Костромской областью. При сплошной облачности станет приниматься дождь, сохранится ветер западной четверти с порывами до 13-18 м/с. Температура воздуха в Москве 6..8 градусов, по области 5..8. / meteonovosti.ru /



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