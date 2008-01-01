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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 25 сентября



В 15 часов в Москве облачно, дождь различной интенсивности, ветрено, местами порывы до 15м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8..9 градусов, Северном 8 градусов, Северо-восточном 7..8 градусов, Восточном 8 градусов, Юго-восточном 8 градусов, Южном 8 градусов, Юго-западном 8 градусов, Западном 7..8 градусов, Северо-западном 8 градусов.



В Зеленограде сплошная облачность слабый дождь, температура воздуха 7..8 градусов, на территории Новой Москвы пасмурно, местами дождь, температура воздуха 8..9 градусов, местами порывы западного ветра до 17м/с. / meteonovosti.ru /



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