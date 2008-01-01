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Проливные дожди в Центральном районе



ИА "Метеоновости" / 13:25 Вторник, 25 сентября



Небольшой циклонический вихрь и его атмосферные фронты принесли очень сильные дожди и резкий порывистый ветер. В минувший день, 24 сентября и в ночь на 25 сентября в Московской области ветер в порывах усиливался до 17 м/с, количество выпавших осадков достигло 27 мм. Еще больше небесной влаги выпало в Смоленской области, до 49 мм. В Тверской области выпало до 42 мм осадков, по остальным областям от 15 до 26 мм.



26 сентября атмосферное давление в регионе начнет расти, скажется влияние антициклона из Европы. На большей части территории осадков не ожидается, лишь в северных районах местами пройдут небольшие дожди. / meteonovosti.ru /



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