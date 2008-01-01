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Новости погоды

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В Крыму ожидаются заморозки

ИА "Метеоновости" / 13:10 Вторник, 25 сентября

  В Крыму уже чувствуется осень. Несмотря на то, что солнышко всё еще греет, ночью уже прохладно. И 26 сентября ожидается очередное понижение температуры. Ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с, местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 12..17 градусов, в горах 2..7 тепла. А ночи уже холодные. В ночные часы термометры покажут 2..7 тепла, на побережье 8..12, а в степных и предгорных районах ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0..-3 градусов. 27 сентября влияние антициклона сохранится, при переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха днем повысится до 14..19 градусов. Ночью 5..10 выше нуля. / meteonovosti.ru /
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