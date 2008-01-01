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На севере ЕТР по-прежнему тепло



ИА "Метеоновости" / 12:59 Вторник, 25 сентября



Температура воздуха на севере ЕТР превышает привычные показатели на 8-10 градусов. И снова пополняется копилка рекордов. В минувший день, 24 сентября, до 1,6 градуса прогрелся воздух на острове Хейса. В Койнасе было 18,7 градуса, в Котласе 20,6 градуса, в Нарьян-Маре 16,1 градуса, в Воркуте 20,4 градуса. И это далеко не полный список рекордсменов. Но в большинстве северных районов уже сегодня, 25 сентября, заметно похолодало. И похолодание продолжится 26 сентября. На новые рекорды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /



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