Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
25 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На севере ЕТР по-прежнему тепло

ИА "Метеоновости" / 12:59 Вторник, 25 сентября

  Температура воздуха на севере ЕТР превышает привычные показатели на 8-10 градусов. И снова пополняется копилка рекордов. В минувший день, 24 сентября, до 1,6 градуса прогрелся воздух на острове Хейса. В Койнасе было 18,7 градуса, в Котласе 20,6 градуса, в Нарьян-Маре 16,1 градуса, в Воркуте 20,4 градуса. И это далеко не полный список рекордсменов. Но в большинстве северных районов уже сегодня, 25 сентября, заметно похолодало. И похолодание продолжится 26 сентября. На новые рекорды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Ср.
26 сен.
+11
Чт.
27 сен.
+12
Пт.
28 сен.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Абадан		 -6
Мусала, Боровец

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гранада

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100