Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:49 Вторник, 25 сентября
В 12 часов в Москве облачно, дождь от небольшого до умеренного, местами порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7..8 градусов, Северном 7..8 градусов, Северо-восточном 7..8 градусов, Восточном 7..8 градусов, Юго-восточном 8 градусов, Южном 7..8 градусов, Юго-западном 7 градусов, Западном 6..8 градусов, Северо-западном 7..8 градусов.
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В Зеленограде сплошная облачность слабый дождь, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы пасмурно,слабый дождь, температура воздуха 7..9 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 17м/с. / meteonovosti.ru /