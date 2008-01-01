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В Москве резкие перепады атмосферного давления



ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 25 сентября



В столице погодные условия неустойчивые. Циклоны сменяются антициклонами, атмосферное давление то резко падает, то не менее резко растет. Например, 23 и 24 сентября барометры показали 743 мм рт. ст., сегодня, 25 сентября, атмосферное давление упало до 731,1 мм рт. ст. - был установлен рекорд давления. А 26 сентября ожидается резкий рост атмосферного давления - регион окажется в антициклоне - до 752 мм рт. ст. Уже 27 сентября давление вновь будет падать, до 737 мм рт. ст. До 734 мм рт. ст. упадет давление 28 сентября. 29 сентября опять наметится рост давления, до 751 мм рт. ст. 30 сентября рост давления продолжится.



Следует отметить, что перепады атмосферного давления негативно сказываются на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, неустойчивым собственным артериальным давлением, а также тех, кто перенес инфаркт или инсульт. / meteonovosti.ru /



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