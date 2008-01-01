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Сентябрь в Москве завершится холодной погодой



ИА "Метеоновости" / 12:02 Вторник, 25 сентября







По вине циклонов, которые станут проноситься по ЕТР, температура в ночные часы может понижаться до 0..-1 градуса, и днем будет не выше 10..12 градусов. Это ниже нормы на 2- 3 градуса.



Холодное завершение сентября в Москве - явление не редкое, случается один раз в 4-5 лет. Последний раз очень холодно в последней пятидневке месяца было в 2013 году. Аномалия температуры 30 сентября достигала -6,5 градуса, а минимальная температура на ВДНХ понижалась до -0,8 градуса. По области отрицательная температура понижалась до -4 градусов.



А самым холодным в последней пятидневке сентября был 1986 год со средней суточной температурой ниже +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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