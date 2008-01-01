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На Сахалине хозяйничает циклон



ИА "Метеоновости" / 11:15 Вторник, 25 сентября



Циклонический вихрь, обильно поливший дождями Приморье, отправился в Охотское море. Порция осадков досталось и Сахалину, оказавшемуся на пути. 24 и ночью 25 сентября на Сахалине прошли сильные грозовые дожди, в отдельных районах выпало до 29 мм осадков. Ветер в порывах усиливался до 19 м/с.



26 сентября в северных и центральных районах местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха днем 11..16, ночью 2..7, в долинах до -2 градусов. В южных районах кратковременные дожди, ночью 3..8 тепла, на юго-западе 7..12, днем 12..17 градусов. / meteonovosti.ru /



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