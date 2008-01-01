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Новости погоды
В Москве установлен новый рекорд по давлению
ИА "Метеоновости" / 10:56 Вторник, 25 сентября
Утром 25 сентября очень глубокий циклон оказался в непосредственной близости от Москвы. В 6 часов атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 731,1 мм рт ст ( 974,5 гПа).
И был перекрыт прежний суточный минимум давления! Прежде он составлял 731,3 мм рт ст (975,1 гПа) и принадлежал 1957 году.
Это второй метеорологический рекорд текущего месяца!
В течение дня 25 сентября атмосферное давление в Москве будет расти.
/ meteonovosti.ru /
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