|
|
|
Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:40 Вторник, 25 сентября
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 15 - 24 сентября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 14 сентября зарегистрирована малая магнитная буря. 22 сентября зарегистрированы возмущенные периоды.
По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 25 сентября - 4 октября солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. 27-28 сентября ожидаются возмущенные периоды. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.