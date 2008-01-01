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Из летописи московской погоды 25 сентября



ИА "Метеоновости" / 10:24 Вторник, 25 сентября



В столичном регионе продолжается золотая осень. Самое красивое время года. Температура воздуха уже вполне осенняя. Бабье лето осталось позади. Но далеко не каждый год погода соответствует календарю. Например, в 2015 году лето задержалось почти до конца месяца. И даже 25 сентября было по-летнему тепло, 27,9 градуса. А в 1882 году зима раньше срока пожаловала. Воздух под утро остыл до -7,7 градуса. Сюрпризы в этом году преподносит и атмосферное давление. Сегодня его значение составит 984 гПа. Но это далеко не рекорд. Ведь рекорд был в 1957 году, когда барометры показали 975 гПа. А в 2017 году был зафиксирован рекорд максимального атмосферного давления, 1021,8 гПа. Случались в этот день и сильные дожди, до 19,6 мм осадков выпало в этот день в 1943 году.



В прошлом, 2017 году, в это время было солнечно, температура воздуха соответствовала привычным значениям. Ночью термометры показали 2,6 градуса, днем 15,5 градуса.



Сегодня ожидается дождливая и ветреная погода, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, воздух прогреется до 9..11 градусов. / meteonovosti.ru /



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