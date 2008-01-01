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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:21 Вторник, 25 сентября



Москва и Московская область останется под влиянием ненастного циклона. Сохранится облачная погода. Дождь будет идти на протяжении всего дня. Максимальная температура в дневные часы в столице не привесит 10..12, по области 8..13 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, а местами, его порывы, достигнут 15-20 м/с. Атмосферное давление еще понизится и в середине дня составит до 738 мм рт.ст., что на 10 единиц ниже нормального. Относительная влажность воздуха высокая, около 80%.



Погода в Москве и области перестроилась и будет уже по-осеннему прохладной, с высокой влажностью и очень низким содержанием кислорода в воздухе, атмосферное давление интенсивно снижается. Это влажно-прохладные дискомфортные условия с выраженной погодной гипоксией, вызывающие погодообусловленные обострения у лиц с хронической патологией суставов и органов дыхания. Сезонная перестройка в погоде неблагоприятно сказывается и на иммунной системе, что может сопровождаться ростом острых простудных и инфекционных заболеваний, довольно часты и случаи обострения эндокринных и кожных заболеваний.



Избежать полностью влияния погодных "капризов" невозможно, но ослабить это влияние можно: своевременная профилактика и лечение основного заболевания, поддержка организма, использование закаливающих методов, соблюдение режима труда и отдыха помогут организму легче переносить резкие изменения погоды. / meteonovosti.ru /



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