Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
25 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:21 Вторник, 25 сентября

  Москва и Московская область останется под влиянием ненастного циклона. Сохранится облачная погода. Дождь будет идти на протяжении всего дня. Максимальная температура в дневные часы в столице не привесит 10..12, по области 8..13 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, а местами, его порывы, достигнут 15-20 м/с. Атмосферное давление еще понизится и в середине дня составит до 738 мм рт.ст., что на 10 единиц ниже нормального. Относительная влажность воздуха высокая, около 80%.

Погода в Москве и области перестроилась и будет уже по-осеннему прохладной, с высокой влажностью и очень низким содержанием кислорода в воздухе, атмосферное давление интенсивно снижается. Это влажно-прохладные дискомфортные условия с выраженной погодной гипоксией, вызывающие погодообусловленные обострения у лиц с хронической патологией суставов и органов дыхания. Сезонная перестройка в погоде неблагоприятно сказывается и на иммунной системе, что может сопровождаться ростом острых простудных и инфекционных заболеваний, довольно часты и случаи обострения эндокринных и кожных заболеваний.

Избежать полностью влияния погодных "капризов" невозможно, но ослабить это влияние можно: своевременная профилактика и лечение основного заболевания, поддержка организма, использование закаливающих методов, соблюдение режима труда и отдыха помогут организму легче переносить резкие изменения погоды. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+8
Вт.
25 сен.
+9
Ср.
26 сен.
+10
Чт.
27 сен.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Сохар		 -6
Хопок

некомфортное место: Чаек
комфортное место: Агуаскальентес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100