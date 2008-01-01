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Сильные дожди прошли в Калининградской области



ИА "Метеоновости" / 14:14 Понедельник, 24 сентября



Крайний запад России оказался на пути следования активного фронта. Именно с этим фронтом и были связаны сильные дожди. В Калининграде за неполные сутки, в ночь с 23 на 24 сентября выпало до 16 мм осадков, а месячная норма составляет 74 мм.



25 сентября погодные условия в Калининградской области начнут меняться, на смену циклону придет антициклон. Но влияние атмосферных фронтов не ослабеет. А ветер на границе антициклона и циклона усилится до 12-17 м/с. временами пройдут дожди. Температура воздуха днем 11..16 градусов.



26 сентября не обойдется без дождя, ветер в порывах достигнет 15-20 м/с, термометры покажут 10..15 градусов.



27 сентября температура повысится, ветер ослабеет, но будет дождливо. Порывы ветра в отдельных районах до 13-18 м/с, температура воздуха ночью 9..14 градусов, днем 17..21. / meteonovosti.ru /



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