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Новости погоды

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Небывалая жара на Пиренейском полуострове

ИА "Метеоновости" / 13:46 Понедельник, 24 сентября

  В Западной Европе установилась сухая и жаркая погода. В условиях антициклона при безоблачной погоде в дневные часы воздух прогревается до 35 градусов и выше. А поскольку температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов, без рекордов не обходится. В Испании их целых два. В Севилье воздух прогрелся до 28,1 градуса, а в Мадриде до 34,3 градуса. Предыдущие рекорды остались в 1983 году (36,6 и 33,6 градуса соответственно). Жарко было и в Португалии, в Лиссабоне термометры показали 35,1 градуса. Ранее рекордным считалось значение 33,8 градуса, зафиксированное в 1945 году.

25 сентября антициклон сохранит влияние на Пиренейском полуострове. Осадков здесь не ожидается. В Испании ночью 12..17 градусов, днем 23..28, в южных районах 25..30 градусов. В Португалии в ночные часы 18..23 градуса, днем 28..33 и ветрено. / meteonovosti.ru /
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