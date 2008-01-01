Новости погоды
На Новой Земле тепло и ветрено
ИА "Метеоновости" / 13:14 Понедельник, 24 сентября
Новая Земля не зря называется страной ветров. Ведь порывы ветра здесь иной раз достигают ураганной силы, 40-50 м/с. Да и температура в этом суровом крае не высокая. В минувший день, 23 сентября, на Новой Земле, несмотря на непогоду, температура воздуха была довольно высокой для этих мест, на 6-8 градусов выше привычных значений. В Малых Кармакулах был установлен очередной температурный рекорд. Воздух в середине дня прогрелся до 10,7 градуса. Ранее выше 10,4 градуса температура здесь не повышалась. Да и не было такого с 1985 года. А ветер в порывах достигал 24 м/с - явление довольно распространенное в Малых Кармакулах.
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25 сентября Новая Земля окажется в тыловой части североатлантического циклона. Температура воздуха понизится до 4..9 градусов, пройдут дожди различной интенсивности, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /