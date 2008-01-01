Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
24 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Новой Земле тепло и ветрено

ИА "Метеоновости" / 13:14 Понедельник, 24 сентября

  Новая Земля не зря называется страной ветров. Ведь порывы ветра здесь иной раз достигают ураганной силы, 40-50 м/с. Да и температура в этом суровом крае не высокая. В минувший день, 23 сентября, на Новой Земле, несмотря на непогоду, температура воздуха была довольно высокой для этих мест, на 6-8 градусов выше привычных значений. В Малых Кармакулах был установлен очередной температурный рекорд. Воздух в середине дня прогрелся до 10,7 градуса. Ранее выше 10,4 градуса температура здесь не повышалась. Да и не было такого с 1985 года. А ветер в порывах достигал 24 м/с - явление довольно распространенное в Малых Кармакулах.

25 сентября Новая Земля окажется в тыловой части североатлантического циклона. Температура воздуха понизится до 4..9 градусов, пройдут дожди различной интенсивности, ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+9
Вт.
25 сен.
+9
Ср.
26 сен.
+10
Чт.
27 сен.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Асуан		 -7
Сеймчан

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Приморско-Ахтарск

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100