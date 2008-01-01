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Новости погоды

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Неделя в Москве будет прохладной

ИА "Метеоновости" / 12:38 Понедельник, 24 сентября

  Осень пришла в столицу всерьез и надолго. Бабье лето завершилось, теплые летние дни остались в прошлом. Небольшое повышение температуры возможно в начале октября, но на летнее тепло рассчитывать уже не приходится. В Москве и области, во владениях ненастного циклона, погода ожидается дождливая и ветреная - как и положено осенью.

25 сентября пройдут дожди, скорость западного ветра 5-10 м/с, в порывах до 15-20 м/с. температура воздуха в Москве 10..12 градусов, по области 8..13.

26 сентября погоду будет определять барический гребень, но из-за неустойчивости на высоте местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с. Днем термометры покажут 9..11 градусов, по области 8..13.

27 сентября власть над погодой перейдет к североатлантическому циклону, небо затянет облаками, временами будет приниматься дождь. И по-прежнему ветрено, местами порывы будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха в ночные часы 3..8, днем 8..13 градусов.

28 сентября временами дожди, ночью 3..8 тепла, днем 8..12.

В выходные дни, 29 и 30 сентября, при облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, в ночные часы термометры покажут 1..6 градусов, днем 7..12 тепла. / meteonovosti.ru /
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