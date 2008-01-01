Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
24 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дождливая погода на юге Таймыра

ИА "Метеоновости" / 10:52 Понедельник, 24 сентября

  В южных районах Таймырского округа погода ветреная и дождливая. Здесь хозяйничают циклоны и их атмосферные фронты. Не успеет один вихрь покинуть территорию, как ему на смену уже спешит другой. И дожди в этих районах весьма существенные. До 24 мм осадков выпало 23 и ночью 24 сентября в районе Дудинки, а ведь это - почти половина месячной нормы осадков.

25 сентября на улучшение погоды на юге Таймыра рассчитывать не приходится - здесь обоснуется циклонический вихрь с юга, а северные районы займет антициклон. Местами пройдут дожди, скорость северного ветра составит 7-12 м/с, температура воздуха ночью 1..6, днем 6..11 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+9
Пн.
24 сен.
+14
Вт.
25 сен.
+9
Ср.
26 сен.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Абу-Даби		 -6
Эдмундстон

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Эль-Пасо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100