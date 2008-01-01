|
|
|
Новости погоды
Дождливая погода на юге Таймыра
ИА "Метеоновости" / 10:52 Понедельник, 24 сентября
В южных районах Таймырского округа погода ветреная и дождливая. Здесь хозяйничают циклоны и их атмосферные фронты. Не успеет один вихрь покинуть территорию, как ему на смену уже спешит другой. И дожди в этих районах весьма существенные. До 24 мм осадков выпало 23 и ночью 24 сентября в районе Дудинки, а ведь это - почти половина месячной нормы осадков.
25 сентября на улучшение погоды на юге Таймыра рассчитывать не приходится - здесь обоснуется циклонический вихрь с юга, а северные районы займет антициклон. Местами пройдут дожди, скорость северного ветра составит 7-12 м/с, температура воздуха ночью 1..6, днем 6..11 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.