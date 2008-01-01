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На севере ЕТР рекордно тепло



ИА "Метеоновости" / 10:22 Понедельник, 24 сентября



Атлантический циклон принес на север ЕТР очень теплый воздух. Среднесуточная температура в большинстве районов превышала привычные показатели на 8-10 градусов. И снова были обновлены температурные рекорды. 23 сентября до 23,2 градуса прогрелся воздух в Сыктывкаре, и такого тепла в это время здесь не было с 1919 года, да в том году воздух прогрелся лишь до 20,5 градуса. 24 градуса показали термометры в Котласе. 21,8 градуса было в Ухте. На Малых Кармакулах тоже было тепло, 10,7 градуса, но это лишь на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1985 году. Отличился и Канин Нос, 11,5 градуса. А ранее здесь рекорд был зафиксирован не так давно, в 2015 году, 10,8 градуса.



Уже вечером 24 сентября в регионе начнется похолодание - скажется влияние тыловой части циклонического вихря, центр которого за сутки преодолеет расстояние от севера Скандинавии до Шпицбергена. 25 сентября температура воздуха вернется к привычным показателям. На новые рекорды рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /



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