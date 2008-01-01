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Атмосферные фронты терзают Приморье



ИА "Метеоновости" / 09:44 Понедельник, 24 сентября



В Приморском крае снова неспокойно. На этот раз погоду в регионе портят атмосферные фронты. 23 и в ночь на 24 сентября в регионе опять шли дожди, гремели грозы, дул резкий порывистый ветер. Количество выпавших осадков в Рудной Пристани достигло 58 мм, а в поселке Ольга выпало до 60 мм небесной влаги. Ветер в порывах достигал 23 м/с. До конца дня 24 сентября в Приморье сохранятся неблагоприятные условия. Будут идти дожди, в отдельных районах ливневые, местами с грозами.



25 сентября циклонический вихрь и его атмосферные фронты сместятся к востоку. Приморский край окажется под опекой антициклона. Но из-за неустойчивости на больших высотах местами пройдут небольшие дожди, ночью на севере края - умеренные дожди. Температура воздуха в ночные часы 3..8 тепла, при прояснениях заморозки до -3 градусов, на южном побережье +6..+11. Днем воздух прогреется до 14..19 градусов. / meteonovosti.ru /



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