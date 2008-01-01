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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:00 Понедельник, 24 сентября

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 13 по 23 сентября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 13 и 14 сентября зарегистрирована малая магнитная буря, 23 сентября возмущенные периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН ожидается, что 24 сентября - 2 октября солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. 24-25 сентября ожидаются возмущенные периоды. / meteonovosti.ru /
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