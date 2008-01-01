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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:19 Понедельник, 24 сентября

  На Московский регион с районов Белоруссии надвигается ненастный циклон. В столице во второй половине дня, начиная с западных районов, начнет идти дождь, в вечерние часы он будет достаточно сильным. Максимальная температура воздуха в первой половине дня составит в Москве 12..14, по области от 10 до 15 градусов тепла. Ветер южный 6-11 м/с, особенно ветрено вечером, когда его порывы, местами достигнут 17 м/с. Атмосферное давление еще чуть понизится до 742 мм рт.ст., что на 5 единиц ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 50%.

Такая погода может оказывать негативное влияние на состояние людей, склонных к сосудистым нарушениям. Недомогание могут почувствовать те, кто страдает как гипертонией, так и гипотонией, кислородной недостаточностью, после перенесенного инфаркта или инсульта, с бронхо-легочными заболеваниями. У них не исключено возникновение чувства дискомфорта, сонливость, снижение умственной и физической работоспособности. Еще одним неблагоприятным фактором станет неустойчивый геомагнитный фон, при котором неважно себя будут чувствовать не только метеозависимые люди, но и вполне здоровые.

Специалисты рекомендуют в это время года проводить профилактику основных заболеваний, поддерживать организм витаминами, а при необходимости принимать лекарственные средства, назначенные врачом. / meteonovosti.ru /
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