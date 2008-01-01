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Новости погоды
Теплые и холодные точки России
ИА "Метеоновости" / 13:57 Воскресенье, 23 сентября
Согласно мониторингу, самая высокая температура сегодня, 23 сентября, зафиксирована на юге Европейской России. В Белой Глине (Краснодарский край) и в Новоалександровске (Ставропольский край) воздух разогрелся до +28.1 градуса, в Зернограде (Ростовская область) +28.
А вот на арктическом побережье азиатской части России и в Якутии уже заморозки, даже днем. На острове Голомянный (архипелаг Северная Земля) сейчас -2.2 градуса, в Усть-Нере (Якутия) -1.4 градуса. / meteonovosti.ru /
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