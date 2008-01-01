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Новости погоды

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Очередной рекордный всплеск тепла на Европейской территории

ИА "Метеоновости" / 13:48 Воскресенье, 23 сентября

  Минувшая субботу на Европейской территории подвела итог затянувшемуся периоду очень теплой погоды. В ряде регионов не только повторились рекордно высокие температуры, но и добавились новые.

Среди рекордсменов Вологда и Череповец, Смоленск, Великие Луки, Рославль, Орел и Курск. География рекордно высоких температур расширилась. 22 сентября в Архангельске воздух разогрелся до +22.5 градуса, что выше предыдущего рекорда на 2.5 градуса за 1982 г., в Онеге (Архангельская область) +23.8 против 1982 года со значением +20.9. Заметно отличилась Карелия: в Петрозаводске +23.0 градуса, позади остался 1982 год с температурой +21, в Калевале +19.5, в Кемь-Порту +21.4. В Выборге хватило всего-навсего полградуса, чтобы обновился новый абсолютный максимум 22 сентября, теперь он составляет +19.

Прощальным теплом одарил сентябрь, уступая место дождям и прохладе. В ночь на воскресенье атмосферный фронт разразился сильными дождями в Ленинградской области, где выпало до 16 мм, в Смоленской до 17 в Брянской до 19 мм. Но это только начало. Зона дождей осваивает все большие территории Европейской части. / meteonovosti.ru /
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