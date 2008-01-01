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Новости погоды

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Москву накрыла зона дождей

ИА "Метеоновости" / 13:32 Воскресенье, 23 сентября

  Накануне вечером к столице и Подмосковью подошел холодный атмосферный фронт с волнами. Местами прошли дожди, в отдельных районах они сопровождались грозами. На главной метеостанции города выпало 5 мм, в районе ТСХА 3.6 мм. Дожди отмечались и ночью, причем больше всего дождей перепало юго-востоку и востоку Москвы.

Днем столичный регион оказался в зоне фронта, который и продолжает поливать дождями. По прогнозам синоптиков после обеда дожди должны постепенно прекратиться. Но по-прежнему будет пасмурно и на повышение температуры рассчитывать не стоит.

В начале новой недели на московскую землю выйдет циклон из Белоруссии, чей центр приблизится к Москве. В обеденное время, начиная с западных районов начнутся небольшие дожди, по мере приближения циклона, с 15 до 18 часов может выпасть до 5 мм осадков, но основной удар придется на вечерние часы, с 18 до 21 часа в Москве может выпасть от 3 до 9 мм. / meteonovosti.ru /
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