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ИА "Метеоновости" / 12:52 Воскресенье, 23 сентября



Миновал полдень, небо затянуто плотными облаками, из которых идут осенние дожди. Температура не только не повышается, а наоборот, понижается. На опорной станции Москвы ВДНХ, как и в районе МГУ, только +9.5 градуса, в районе ТСХА +10, Тушино столбик термометра остановился у отметки +9.8, на Балчуге температура понизилась до +10.5 градуса. Ветер западный, северо-западный, в районе МГУ и ТСХА до 8-9 м/с. В районе ВДНХ, МГУ и Тушино видимость не превышает 4 км, а в районе ТСХА 6 км.



Атмосферное давление пониженное 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 90%. / meteonovosti.ru /



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