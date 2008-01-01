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Новости погоды

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О пожарной опасности на территории Якутии

ИА "Метеоновости" / 12:40 Воскресенье, 23 сентября

  На большей части Якутии погода формируется под влиянием антициклона, поэтому циклоны и атмосферные фронты вынуждены огибать его по северу и югу. Осадки в виде дождей отмечаются на юге и юго-востоке, а на севере вперемежку с мокрым снегом. По ночам воздух прихватывают заморозки, а в некоторые районы заглянули и небольшие морозы, днем при солнце воздух заметно прогревается, поэтому среднесуточная температура воздуха близка к климатической норме на слабоположительном фоне, а на юге превышает ее на 4 градуса. Теплая для этого времени погода, и отсутствие дождей способствуют сохранению высокой, местами чрезвычайной степени пожарной опасности на западе и в центре Якутии.

В начале новой недели небольшие, местами умеренные осадки наиболее вероятны лишь на севере и юго-востоке республики. Во вторник, с приближением циклона вероятность выпадения осадков возрастет на западе и местами в центре Якутии. / meteonovosti.ru /
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