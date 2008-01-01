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Циклон продолжает заливать дождями юг Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 12:29 Воскресенье, 23 сентября



Ненастный циклон, пришедший из Забайкалья, остается очень активным. Накануне он прошелся сильными дождями по Амурской области, так в Екатеринославке выпало до 20 мм. Дожди разной интенсивности и продолжительности шли и в Приморском крае, в Лесозаводске налило 18 мм, Кавалерово до 21 мм, а в Находке до 33 мм.



В начале новой недели циклон из Приамурья, пройдя через Хабаровский край, выйдет на побережье. В Амурской области дожди небольшие и местами. В Хабаровском крае, по мере продвижения циклона дожди ожидаются от небольших до продолжительных. И они придутся весьма кстати, ведь здесь сохраняется высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. В Приморье осадки принесет активный атмосферный фронт с волнами. Дожди сначала будут небольшие, а ближе к вечеру, когда подойдет непосредственно мини-циклон, они станут более интенсивные и продолжительные, в отдельных районах могут носить ливневый характер, прогремят грозы.



Во вторник, циклон, подгоняемый наступающим с запада антициклоном, уйдет покорять Камчатку. На юге Дальнего Востока распогодится, осадки постепенно прекратятся. / meteonovosti.ru /



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