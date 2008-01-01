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В Москве обновился рекорд тепла



ИА "Метеоновости" / 10:48 Воскресенье, 23 сентября



Погода в течение сентября радовала москвичей теплом и солнцем. Среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 5-7, а в субботу 22 сентября и вовсе белее, чем на 8 градусов. И в Москве между 14 и 16 часами был побит рекорд 1994 года, который составлял +25.4. Теперь новый абсолютный максимум для 22 сентября +26.1 градуса. / meteonovosti.ru /



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