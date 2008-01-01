Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
23 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:04 Воскресенье, 23 сентября

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 12 по 22 сентября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 13 и 14 сентября зарегистрирована малая магнитная буря, 22 сентября возмущенные периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН ожидается, что 23 сентября - 1 октября солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. 23-25 сентября ожидаются возмущенные периоды. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+10
Вс.
23 сен.
+15
Пн.
24 сен.
+14
Вт.
25 сен.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Абадан		 -3
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопен
комфортное место: Бузулук

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100