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ИА "Метеоновости" / 10:04 Воскресенье, 23 сентября



Утро воскресного дня встретило москвичей и гостей столицы облачной, дождливой и прохладной погодой. В 9 часов утра на главной метеостанции Москвы ВДНХ было +10.4, в районе ТСХА +10.8, в районе МГУ столбик термометра остановился у отметки +10, в Тушино только +9.9, а в центре - на Балчуге - +11.2 градуса. Ветер северо-западный, в районе МГУ и ТСХА до 8-9 м/с. Идут дожди, в районе ВДНХ, ТСХА, МГУ и Тушино видимость не превышает 4 км.



Атмосферное давление пониженное 741 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 92%. / meteonovosti.ru /



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