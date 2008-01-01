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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:48 Воскресенье, 23 сентября



Предстоящим днем столичный регион пройдёт активный атмосферный фронт с юго-запада. При облачной с прояснениями погоде ожидается кратковременный дождь, местами сильный, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 14..16, по области 11..16 градусов. Ветер западный 6-11, при грозе порывы 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт.ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



В воскресенье в Москву и область циклон принесет пасмурную погоду с дождями, грозами и порывистым ветром. Атмосферное давление понизится, что станет основным фактом обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно трудно придется гипертоникам, страдающим вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, перенесшим инфаркт или инсульт. Специалисты рекомендуют и больным, и даже здоровым людям по возможности снизить физические и умственные нагрузки, а при первых признаках недомогания незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. Из-за повышенной влажности воздуха могут возникнуть недомогание у больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочной системы.



23 сентября геомагнитный фон неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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